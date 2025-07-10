Биткоин взлетел до исторического максимума, превысив отметку в $112 000
Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум, превысив отметку в $112 000. Данные площадки Binance свидетельствуют о стремительном росте криптовалюты.
По состоянию на 19.24 мск биткоин преодолел психологически важный барьер в $112 000 и достиг рекордного значения в $112 106 (+2,7%).
Растущий тренд продолжился, и к 19.28 мск биткоин ускорил свой рост, достигнув уровня в $112 480 (+2,98%).
Напомним, что на российском страховом рынке появились новые инвестиционные полисы, доходность которых зависит от курса биткоина.
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