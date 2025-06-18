С 1 июля татарстанцев начнут штрафовать за нечипированных собак

Фото: Максим Платонов

С 1 июля в Татарстане вступают в силу новые правила регистрации собак, которые коснутся всех владельцев четвероногих друзей. Согласно постановлению Главного управления ветеринарии при кабмине, обязательной процедурой становится не только регистрация питомца в ветеринарной клинике, но и его чипирование. За нарушение установленных правил владельцам грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.

Новые правила дифференцированы по срокам рождения животных:

щенки, родившиеся после 1 января 2025 года: обязательная регистрация и чипирование в течение трех месяцев с момента рождения;

собаки, родившиеся до 1 января: регистрация должна быть проведена до 31 декабря;

взрослые собаки, приобретенные после 1 июля: оформление всех необходимых документов в течение 30 календарных дней с момента покупки.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Исключение составляют животные, находящиеся на территории Татарстана менее одного месяца. Владельцы, временно посещающие республику со своими питомцами, от регистрации освобождаются.

Напомним, в России активно обсуждается вопрос регулирования численности бездомных животных после принятия резонансного закона в Хабаровском крае, разрешающего эвтаназию агрессивных бродячих собак.



Рената Валеева