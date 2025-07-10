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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 11 июля

18:53, 10.07.2025
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 11 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 11 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.

Евро возрос на 0,08 рубля, доллар упал на 0,27 рубля, а юань — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,9 рубля;
  • евро — 91,5 рубля;
  • юань — 10,82 рубля.

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