Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 11 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 11 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.
Евро возрос на 0,08 рубля, доллар упал на 0,27 рубля, а юань — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,9 рубля;
- евро — 91,5 рубля;
- юань — 10,82 рубля.
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