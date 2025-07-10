В Татарстане заработал «Госконсьерж»
В Татарстане запущен не имеющий аналогов на федеральном уровне и в других регионах России сервис «Госконсьерж». Новая платформа позволяет жителям республики удаленно, с помощью видеоконсультации специалиста МФЦ, заполнять и подавать заявления по ряду важных государственных услуг, не посещая офис.
Документы, необходимые для подачи заявления, можно просто сфотографировать на телефон и отправить сотруднику прямо во время разговора, что полностью исключает необходимость поездок в офис и ожидания в очередях.
На начальном этапе через «Госконсьерж» можно подать заявления по нескольким направлениям. В их числе:
- Получение градостроительного плана земельного участка;
- Присвоение или изменение адреса;
- Организация детского отдыха в каникулярное время;
- Уведомление о сносе зданий;
- Начало строительства частного дома или дачи;
- Утверждение схемы расположения земельных участков;
- Предварительное согласование выдачи земельного участка.
Запуск «Госконсьержа» является частью масштабной программы цифровой трансформации Татарстана. По данным первого замминистра, жителям республики уже доступны 465 различных услуг и сервисов в электронном виде.
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