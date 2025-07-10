В Татарстане заработал «Госконсьерж»

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане запущен не имеющий аналогов на федеральном уровне и в других регионах России сервис «Госконсьерж». Новая платформа позволяет жителям республики удаленно, с помощью видеоконсультации специалиста МФЦ, заполнять и подавать заявления по ряду важных государственных услуг, не посещая офис.



Документы, необходимые для подачи заявления, можно просто сфотографировать на телефон и отправить сотруднику прямо во время разговора, что полностью исключает необходимость поездок в офис и ожидания в очередях.

На начальном этапе через «Госконсьерж» можно подать заявления по нескольким направлениям. В их числе:

Получение градостроительного плана земельного участка;

Присвоение или изменение адреса;

Организация детского отдыха в каникулярное время;

Уведомление о сносе зданий;

Начало строительства частного дома или дачи;

Утверждение схемы расположения земельных участков;

Предварительное согласование выдачи земельного участка.

Запуск «Госконсьержа» является частью масштабной программы цифровой трансформации Татарстана. По данным первого замминистра, жителям республики уже доступны 465 различных услуг и сервисов в электронном виде.

В Татарстане уверенно растет потребление интернета — как мобильного, так и проводного. Подробнее — в материале.

Рената Валеева