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В Татарстане заработал «Госконсьерж»

18:05, 10.07.2025
В Татарстане заработал «Госконсьерж»
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане запущен не имеющий аналогов на федеральном уровне и в других регионах России сервис «Госконсьерж». Новая платформа позволяет жителям республики удаленно, с помощью видеоконсультации специалиста МФЦ, заполнять и подавать заявления по ряду важных государственных услуг, не посещая офис.

Документы, необходимые для подачи заявления, можно просто сфотографировать на телефон и отправить сотруднику прямо во время разговора, что полностью исключает необходимость поездок в офис и ожидания в очередях.

На начальном этапе через «Госконсьерж» можно подать заявления по нескольким направлениям. В их числе:

  • Получение градостроительного плана земельного участка;
  • Присвоение или изменение адреса;
  • Организация детского отдыха в каникулярное время;
  • Уведомление о сносе зданий;
  • Начало строительства частного дома или дачи;
  • Утверждение схемы расположения земельных участков;
  • Предварительное согласование выдачи земельного участка.

Запуск «Госконсьержа» является частью масштабной программы цифровой трансформации Татарстана. По данным первого замминистра, жителям республики уже доступны 465 различных услуг и сервисов в электронном виде.

В Татарстане уверенно растет потребление интернета — как мобильного, так и проводного. Подробнее — в материале.

Рената Валеева

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