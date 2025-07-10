В Казани двух водителей Mercedes привлекли к ответственности за опасный дрифт у зоопарка

Фото: Рената Валеева

Сотрудники Госавтоинспекции Казани выявили и привлекли к административной ответственности двух молодых людей, которые устроили дрифт на парковке возле Казанского зоопарка. Инцидент стал известен благодаря видеоролику, обнаруженному в социальных сетях, сообщили в МВД по Татарстану.



При изучении указанного материала личности нарушителей были оперативно установлены. Ими оказались два жителя Казани в возрасте 19 и 20 лет.

В ходе разбирательства молодые люди полностью признали свою вину в нарушении ПДД, подтвердив, что их действия по введению автомобилей в занос были умышленными.



Вчера в Высокогорском районе Татарстана произошло ДТП с участием мотоциклиста, который проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке.

Рената Валеева