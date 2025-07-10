В Татарстане ДПС остановила беглеца на мотоцикле без номеров

Фото: Динар Фатыхов

В Высокогорском районе Татарстана произошло ДТП с участием мотоциклиста, который проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке. У молодого человека отсутствовали регистрационные знаки и право управления транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инцидент произошел 9 июля. При выезде из деревни Каймары парный мотопатруль ДПС заметил мотоцикл без госзнака. За рулем находился молодой человек, перевозивший пассажирку.

Автоинспекторами неоднократно подавались мотоциклисту сигналы об остановке. Однако водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и создал реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью участников.

На втором километре дороги Казань — Каймары, на повороте, водитель не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся, получив повреждения.

Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи оказали 21-летнему мотоциклисту первую помощь, обработав ссадины на конечностях. От госпитализации он и его 21-летняя пассажирка отказались.

В отношении водителя составлены административные материалы по ряду нарушений. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Рената Валеева