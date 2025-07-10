Сельхозбиржа и реформирование ООН: о чем говорили на саммите БРИКС в Бразилии

Главные тезисы замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с пресс-конференции

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подвел итоги саммита БРИКС, который прошел 6—7 июля в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Во время пресс-конференции он рассказал о направлениях взаимодействия стран объединения в области экономики, сельского хозяйства и безопасности. Главные тезисы — в материале «Реального времени».



Новый член БРИКС и 10 стран партнеров

Во время саммита в Бразилии Индонезия впервые приняла участие в обсуждении как полноформатный член объединения. Кроме того, к БРИКС присоединились страны-партнеры: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия. Этот формат взаимодействия с организацией был введен по итогам саммита в Казани в 2024 году, напомнил Сергей Рябков:

— Эта категория была учреждена с целью более системного взаимодействия с заинтересованными странами. Мы уверены, что их дальнейшая интеграция в архитектуру сотрудничества БРИКС существенно обогатит наш потенциал и, как отметил в своем выступлении на саммите президент РФ Владимир Путин, в нынешней непростой геополитической ситуации позволит внести весомый вклад в общее дело по обеспечению глобальной стабильности и безопасности общего процветания и благополучия.

взято с сайта kremlin.ru

Российский лидер принял участие в саммите в Бразилии в формате телемоста. На саммите, по словам замглавы МИД РФ, обсудили полный спектр направлений для сотрудничества в рамках объединения, а именно: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

В очереди на вступление в БРИКС — 30 стран, включая Сирию

Помимо государств, которые уже присоединились к БРИКС полноценно или в качестве партнеров, есть еще большое количество стран, которые хотели бы вступить в объединение для взаимодействия в различных форматах. Одна из них — Сирия, которая подала заявку на вступление в прошлом году.

Сергей Рябков отметил, что интерес столь большой аудитории к сотрудничеству красноречиво свидетельствует о том, что организация давно стала одним из ключевых центров глобального управления.

— Интерес сирийской стороны к сближению с БРИКС мы можем только приветствовать. Мы максимально ответственно относимся к вопросу расширения и у нас уже сформировалась очередь из 30 стран, желающих присоединиться к БРИКС в разных форматах. Но, разумеется, мы принимаем во внимание долгосрочные отношения, много лет связывающие Москву и Дамаск, — заявил дипломат.

Рябков также сообщил, что в ходе саммита в Бразилии глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением запустить регулярный экспертный диалог БРИКС по реформированию ООН. Особое внимание предлагается уделить интересам «мирового большинства» для формирования честного и многополярного миропорядка.

Участники саммита оценили не только результаты работы БРИКС в текущем году, но и актуальные глобальные и региональные проблемы. Особая обеспокоенность была выражена в связи с непрекращающимися конфликтами в разных частях мира. Они решительно осуждают удары США и Израиля по Ирану и по гражданской и мирной ядерной инфраструктуре, нарушающие устав ООН и резолюцию МАГАТЭ.

Сергей Рябков подчеркнул, что страны БРИКС готовы и дальше работать ради достижения прочного и устойчивого мира в регионе и скорейшего прекращения огня.

Единая валюта БРИКС не уйдет «в долгий ящик»

Отвечая на вопросы о создании единой валюты объединения, замминистра отметил, что БРИКС после расширения в два раза не готов к такому серьезному шагу, но обязательно продолжит работать над взаимодействием стран в экономике.

— Нужна схема взаимодействия, которая будет устраивать всех. Уже сейчас БРИКС разрабатывает новаторские финансовые подходы, поэтому я уверен, что вопрос создания единой валюты БРИКС не будет решаться десятилетиями и эта инициатива реализуется гораздо быстрее, — подчеркнул он.

В направлении создания единой аргобиржи стран БРИКС есть большой нераскрытый потенциал, считает Сергей Рябков. Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности является одним из главных, поэтому продумать практическое продвижение этой инициативы планируется до нового саммита БРИКС.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Сейчас все пронизано геополитическим влиянием. Внятно объяснить, почему российские действия якобы спровоцировали скачок цен на продовольствие, никто из дезинформаторов на Западе не в состоянии. Это одна из причин, почему мы решили разработать новую площадку. Вне зависимости от того, все ли члены БРИКС присоединятся к этой инициативе или нет, я уверен, что поручение президента России Владимира Путина о создании такой платформы будет выполнено, — подчеркнул дипломат.



Дарья Сайфиева