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Минцифры назвало самые популярные специальности среди абитуриентов

17:42, 10.07.2025
Минцифры назвало самые популярные специальности среди абитуриентов
Фото: Динар Фатыхов

За три недели через «Госуслуги» абитуриенты подали уже более 1,5 млн заявлений на поступление на бюджетные места. Наибольшей популярностью среди будущих студентов традиционно пользуются специальности в сфере ИТ, пишет Минцифры.

На текущий момент 31 тысяча заявлений содержит информацию о волонтерской деятельности, 5,9 тысячи — о спортивных успехах по нормам ГТО, а 5,8 тысячи — о победах и призовых местах на всероссийских и международных олимпиадах.

Топ-5 самых популярных групп специальностей на бюджетных местах:

  • Информатика и вычислительная техника;
  • Экономика и управление;
  • Образование и педагогические науки;
  • Клиническая медицина;
  • Юриспруденция.

Напоминаем, что вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и программы базового высшего образования на бюджет до 25 июля.

Всего в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.

Рената Валеева

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