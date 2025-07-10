Минцифры назвало самые популярные специальности среди абитуриентов
За три недели через «Госуслуги» абитуриенты подали уже более 1,5 млн заявлений на поступление на бюджетные места. Наибольшей популярностью среди будущих студентов традиционно пользуются специальности в сфере ИТ, пишет Минцифры.
На текущий момент 31 тысяча заявлений содержит информацию о волонтерской деятельности, 5,9 тысячи — о спортивных успехах по нормам ГТО, а 5,8 тысячи — о победах и призовых местах на всероссийских и международных олимпиадах.
Топ-5 самых популярных групп специальностей на бюджетных местах:
- Информатика и вычислительная техника;
- Экономика и управление;
- Образование и педагогические науки;
- Клиническая медицина;
- Юриспруденция.
Напоминаем, что вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и программы базового высшего образования на бюджет до 25 июля.
Всего в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.
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