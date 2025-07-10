Минцифры назвало самые популярные специальности среди абитуриентов

Фото: Динар Фатыхов

За три недели через «Госуслуги» абитуриенты подали уже более 1,5 млн заявлений на поступление на бюджетные места. Наибольшей популярностью среди будущих студентов традиционно пользуются специальности в сфере ИТ, пишет Минцифры.

На текущий момент 31 тысяча заявлений содержит информацию о волонтерской деятельности, 5,9 тысячи — о спортивных успехах по нормам ГТО, а 5,8 тысячи — о победах и призовых местах на всероссийских и международных олимпиадах.



Топ-5 самых популярных групп специальностей на бюджетных местах:

Информатика и вычислительная техника;

Экономика и управление;

Образование и педагогические науки;

Клиническая медицина;

Юриспруденция.

Напоминаем, что вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и программы базового высшего образования на бюджет до 25 июля.

Всего в российские вузы уже поступило свыше 4 млн заявлений от абитуриентов.

Рената Валеева