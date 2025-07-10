Киев получит миллиард евро от ЕС за счет замороженных российских активов

Фото: Динар Фатыхов

Евросоюз перечислил Украине очередной транш в размере €1 млрд, полученный за счет доходов от использования замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, общая сумма средств, переданных Киеву с начала года за счет эксплуатации этих активов, превысила €18,5 млрд. Формально речь идет о кредите, однако эксперты отмечают, что Евросоюз предоставляет его Украине, по сути, за чужой счет, используя доходы от суверенных российских активов, заблокированных после начала специальной военной операции.

Примечательно, что объем регулярно передаваемых средств приближается к размерам дефицита украинского бюджета, который, по некоторым оценкам, составляет около $19 миллиардов.

Напомним, порядка $300 млрд российских активов остаются заблокированными в западных банках, большая часть из них — в бельгийском расчетно-клиринговом центре Euroclear. Москва неоднократно заявляла о неприемлемости конфискации или использования своих активов, предупреждая о возможных ответных мерах. Однако это не остановило страны Запада в поиске способов использования этих средств для финансирования Киева.

В прошлом году страны G7 договорились о выделении Украине крупного кредита в размере $50 млрд, который также будет обеспечен за счет доходов от замороженных российских активов.

Рената Валеева