В аэропорту Казани изъята крупная партия мединструментов на 250 тысяч рублей

Фото: предоставлено Татарстанской таможней

Сотрудники Татарстанской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии медицинских инструментов в международном аэропорту Казани. Незадекларированный товар, обнаруженный в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Шанхая, оценивается почти в 250 тыс. рублей.

В ручной клади одного из пассажиров были обнаружены 29 предметов, среди которых — щипцы, ножницы, бужи, диссекторы, зажимы, резектоскоп и другие специализированные медицинские приспособления.

Мужчина, житель Татарстана, утверждал, что все обнаруженные приборы предназначены исключительно для личного пользования. По его словам, находясь в Китае в отпуске, он посетил специализированную медицинскую выставку, где получил данные приспособления в качестве бесплатных образцов, не предназначенных для продажи или коммерческого использования.



Рената Валеева