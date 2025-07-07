Российские школы получат право самостоятельно утверждать расписание учебного года

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Каждая российская школа будет самостоятельно утверждать расписание на учебный год, исходя из своих уникальных условий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс».

По словам Кравцова, в стране уже введено единое содержание образования, определяющее, чему и как учить в каждом классе по каждому уровню образования. Это включает единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование.

— Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование, — сказал министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако, несмотря на эти унифицированные стандарты содержания, сами учебные расписания школы смогут формировать самостоятельно.

— Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа, в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента, сама устанавливает расписание, — добавил Кравцов.

Министр также напомнил о предстоящем нововведении: с 1 сентября 2026 года во всех российских школах будет введено единое календарное урочное планирование. Кравцов пояснил, что это означает установление конкретного количества часов по каждому предмету в неделю, что обеспечит единообразие программ по всей стране.

Госдума предложила отменить пятибалльную систему оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду.

Рената Валеева