Российские школы получат право самостоятельно утверждать расписание учебного года
Каждая российская школа будет самостоятельно утверждать расписание на учебный год, исходя из своих уникальных условий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс».
По словам Кравцова, в стране уже введено единое содержание образования, определяющее, чему и как учить в каждом классе по каждому уровню образования. Это включает единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование.
— Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование, — сказал министр.
Однако, несмотря на эти унифицированные стандарты содержания, сами учебные расписания школы смогут формировать самостоятельно.
— Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа, в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента, сама устанавливает расписание, — добавил Кравцов.
Министр также напомнил о предстоящем нововведении: с 1 сентября 2026 года во всех российских школах будет введено единое календарное урочное планирование. Кравцов пояснил, что это означает установление конкретного количества часов по каждому предмету в неделю, что обеспечит единообразие программ по всей стране.
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