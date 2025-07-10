Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане напомнила о новой защите финансовых интересов детей

Фото: Динар Фатыхов

По сообщению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, 24 июня президентом был подписан федеральный закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс. Эти изменения направлены на усиление защиты финансовых интересов несовершеннолетних и регулируют порядок открытия банковских счетов для лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Ключевым нововведением закона является обязательное требование письменного согласия законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей — для открытия банковского счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Это означает, что кредитные организации теперь будут обязаны запрашивать такое согласие при обращении подростков за банковскими услугами.

Исключения из нового правила:

Требование о получении согласия законных представителей не применяется в случаях, когда несовершеннолетний:

Приобрел полную дееспособность вследствие вступления в брак.

Был эмансипирован (признан полностью дееспособным) решением органа опеки и попечительства или суда в связи с трудовой деятельностью по трудовому договору, в том числе по контракту, или с занятием предпринимательской деятельностью.

Срок вступления в силу:

Федеральный закон №178-ФЗ вступит в силу с 1 августа 2025 года. С этой даты новые правила будут применяться ко всем банковским счетам, открываемым несовершеннолетними.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как отмечает Волынец, принятие закона имеет важное значение для нескольких сторон:

Повышается защищенность подростков: закон направлен на усиление контроля законных представителей над финансовыми операциями несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, что способствует защите их средств от возможных рисков и необдуманных решений.

Изменяется банковская практика: кредитным организациям необходимо оперативно привести свои внутренние процедуры открытия счетов для данной возрастной группы в соответствие с новыми требованиями до 1 августа 2025 года. Это потребует обновления регламентов и инструкций для сотрудников.

Необходимо проинформировать семьи: родителям и подросткам крайне важно заблаговременно ознакомиться с новыми правилами перед обращением в банк после 1 августа 2025 года, чтобы избежать задержек или отказа в обслуживании.

Рената Валеева