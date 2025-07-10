Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане напомнила о новой защите финансовых интересов детей
По сообщению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, 24 июня президентом был подписан федеральный закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс. Эти изменения направлены на усиление защиты финансовых интересов несовершеннолетних и регулируют порядок открытия банковских счетов для лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Ключевым нововведением закона является обязательное требование письменного согласия законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей — для открытия банковского счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Это означает, что кредитные организации теперь будут обязаны запрашивать такое согласие при обращении подростков за банковскими услугами.
Исключения из нового правила:
Требование о получении согласия законных представителей не применяется в случаях, когда несовершеннолетний:
- Приобрел полную дееспособность вследствие вступления в брак.
- Был эмансипирован (признан полностью дееспособным) решением органа опеки и попечительства или суда в связи с трудовой деятельностью по трудовому договору, в том числе по контракту, или с занятием предпринимательской деятельностью.
Срок вступления в силу:
- Федеральный закон №178-ФЗ вступит в силу с 1 августа 2025 года. С этой даты новые правила будут применяться ко всем банковским счетам, открываемым несовершеннолетними.
Как отмечает Волынец, принятие закона имеет важное значение для нескольких сторон:
- Повышается защищенность подростков: закон направлен на усиление контроля законных представителей над финансовыми операциями несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет, что способствует защите их средств от возможных рисков и необдуманных решений.
- Изменяется банковская практика: кредитным организациям необходимо оперативно привести свои внутренние процедуры открытия счетов для данной возрастной группы в соответствие с новыми требованиями до 1 августа 2025 года. Это потребует обновления регламентов и инструкций для сотрудников.
- Необходимо проинформировать семьи: родителям и подросткам крайне важно заблаговременно ознакомиться с новыми правилами перед обращением в банк после 1 августа 2025 года, чтобы избежать задержек или отказа в обслуживании.
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