На Горьковской магистрали уложено более 120 км «бархатного» пути с начала года

Фото: Артем Дергунов

Более 120 километров бесстыкового («бархатного») пути уложено на Горьковской магистрали с начала 2025 года, сообщили в Министерстве транспорта Татарстана. В рамках масштабной путеремонтной кампании также произведена замена 33 стрелочных переводов.

Работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна продолжаются на участке Бирюли — Куркачи. Железнодорожники проводят комплекс работ, включающий в себя замену рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, укладку бесстыкового пути, глубокую очистку балласта и сварку стыков на различных участках полотна.

Согласно информации Минтранса, всего в 2025 году работники Горьковской магистрали планируют капитально отремонтировать свыше 207 км пути и заменить более 100 стрелочных переводов.

— Путеремонтная кампания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов, — подчеркнули в ведомстве.

ГЖД назначила дополнительные рейсы поезда № 273/274 по маршруту Казань — Москва.



Рената Валеева