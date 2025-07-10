АТОР: перелет в Геленджик из Казани обойдется семье почти в 200 тысяч рублей

Фото: Галия Шакирова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила данные о стоимости авиабилетов в Геленджик и обратно для семьи из двух взрослых и одного ребенка до 12 лет в конце июля. Для жителей Казани такой перелет обойдется примерно в 195 тысяч рублей.

В частности, для семьи из двух взрослых и одного ребенка до 12 лет с вылетом в период с 17 по 25 июля (включая багаж) билеты из столицы Татарстана, как и из Уфы, составят около 195 тысяч рублей.

Как отмечают в АТОР, это не самый высокий показатель среди российских городов. Дешевле всего в указанный период на отдых можно будет улететь из Нижнего Новгорода — 181,6 тыс. рублей. Билеты из Санкт-Петербурга оценили в 187,3 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом самым дорогим направлением для перелета в Геленджик оказался Красноярск, где стоимость авиабилетов для аналогичной семьи составит внушительную сумму в 271 тыс. рублей. Из Екатеринбурга полет обойдется в 199,3 тыс. рублей, а из Перми — в 222,5 тыс. рублей.

По сообщению Росавиации, воздушная гавань южного города готова к приему и отправке самолетов с 10 июля.

Рената Валеева