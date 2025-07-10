Суд Франции отказал в освобождении российского баскетболиста под судебный контроль

Французский суд отказал в освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина под судебный контроль. Причиной такого решения стали «недостаточные гарантии» его нахождения в стране, сообщил адвокат Фредерик Бело.

По словам Бело, следственная палата посчитала, что спортсмен не предоставил достаточных гарантий, несмотря на принятые меры.

— Нам было отказано, потому что следственная палата сочла, что он не предоставил достаточно гарантий, несмотря на то, что невеста Касаткина арендовала квартиру, и несмотря на то, что он предложил внести залог, — процитировало РИА «Новости» адвоката.

Бело отметил, что, по его мнению, французские власти «не захотели рисковать». Он предположил, что следственная палата ожидает получения официального запроса на экстрадицию Касаткина.

— Я думаю, что следственная палата ждет официального запроса на экстрадицию, потому что на данный момент речь идет лишь о просьбе о задержании, направленной французским властям. Поэтому я думаю, что они не хотят рисковать, — добавил Бело.

Ранее Касаткина задержали по запросу американских властей.

Рената Валеева