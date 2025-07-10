Депутат Госдумы от Татарстана предложил повысить ответственность организаций в строительной отрасли
Законопроект, направленный на повышение ответственности саморегулируемых организаций (СРО) и национальных объединений в строительной отрасли, успешно прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат от Татарстана Илья Вольфсон, один из инициаторов законопроекта.
— Строительная отрасль формирует среду, в которой мы живем. Это и про безопасность, и про качество жизни, и доверие граждан, — подчеркнул депутат. Он отметил, что законопроект призван изменить ситуацию, когда СРО превращаются в формальные «пропускные системы», а не институты профессиональной ответственности.
Законопроект предусматривает ряд мер, направленных на повышение ответственности СРО за нарушения в своей деятельности. В частности, вводятся следующие штрафы:
- Нарушение порядка проведения собраний или проверок: от 5 до 100 тысяч рублей.
- Нарушения в управлении компенсационными фондами: от 10 до 100 тысяч рублей.
- Прием в члены организаций, не соответствующих требованиям: штрафы и обязанность исключать таких участников.
- Повторные нарушения: дисквалификация должностных лиц сроком до 3 лет.
Для национальных объединений предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей за неисполнение контрольных функций, нарушение сроков раскрытия информации и ведение реестров.
— Наша инициатива наводит порядок в механизме саморегулирования, — заявил Илья Вольфсон. Он подчеркнул, что у членов СРО появится реальный инструмент влияния на руководство в случае нарушений, позволяя требовать устранения недостатков и добиваться смены управленцев.
Важно отметить, что, по словам депутата, законопроект не создает дополнительных нагрузок на бизнес, не требует новых проверок или расходов из бюджета.
— Зато создает основу для дисциплины и ответственности внутри профессионального сообщества. Это шаг к тому, чтобы в строительстве работали те, кто умеет и хочет работать честно. Безопасно, качественно и в срок, — резюмировал депутат.
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