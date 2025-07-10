Госдума одобрила законопроект о штрафах до 1 млн рублей для хостинг-провайдеров

Фото: Екатерина Петрова

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает крупные административные штрафы — до 1 млн рублей — за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга. Новые нормы призваны ужесточить контроль за соблюдением законодательства в сфере интернет-услуг и обеспечением безопасного хранения данных, пишет ТАСС.



Согласно законопроекту, за осуществление деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в интернете провайдерами хостинга, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре, предлагаются следующие штрафы:

для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для ИП — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей;

для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает административную ответственность для операторов информационных систем, использующих вычислительную мощность провайдера хостинга, сведения о котором не включены в соответствующий перечень. Штраф за такое нарушение может составить:

для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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Рената Валеева