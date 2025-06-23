США могут отключить интернет странам Евросоюза на фоне торговой войны

Почти все страны ЕС зависят от американских облачных сервисов

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Администрация президента США Дональда Трампа может лишить Европу интернета из-за торговой войны, так как почти все страны Евросоюза зависят от американских облачных сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мысль, что Трамп может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам Евросоюза, уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», — высказался глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

Европейским IT-компаниям нужно было раньше привлекать внимание к сильной зависимости от американских сервисов, выразил мнение глава одного из австрийских провайдеров облачных сервисов Александер Виндбихлер.

Ранее сообщалось, что торговые конфликты, инициированные президентом США Дональдом Трампом, уже обошлись мировому бизнесу более чем в $34 миллиарда потерь.



Дарья Сайфиева