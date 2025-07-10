В Казани завершен ремонт улицы Декабристов
В Московском районе Казани завершены масштабные работы по ремонту улицы Декабристов. Обновленный участок протяженностью 0,9 километра пролегает от улицы Воровского до улицы Восстания. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Татарстана.
Ремонтные работы, выполненные в рамках Республиканской программы дорожных работ, были направлены на улучшение дорожной инфраструктуры.
Генеральным подрядчиком работ выступило ООО «Волгаавтодор».
Ранее Минтранс сообщил о завершении капремонта участка дороги Актаныш — Муслюмово в Актанышском районе.
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