В Казани завершен ремонт улицы Декабристов

В Московском районе Казани завершены масштабные работы по ремонту улицы Декабристов. Обновленный участок протяженностью 0,9 километра пролегает от улицы Воровского до улицы Восстания. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Татарстана.

Ремонтные работы, выполненные в рамках Республиканской программы дорожных работ, были направлены на улучшение дорожной инфраструктуры.

Генеральным подрядчиком работ выступило ООО «Волгаавтодор».

Ранее Минтранс сообщил о завершении капремонта участка дороги Актаныш — Муслюмово в Актанышском районе.

Рената Валеева