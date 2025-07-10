Татарстан попал в число лидеров по количеству заявок на «Золотую маску»

Фото: Динар Фатыхов

Более 360 театров из 141 города России подали заявки на участие в Национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска» сезона-2024/2025. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.

— Активно идет заявочная кампания сезона-2024/2025, стартовавшая в феврале этого года. Свои заявки направили более 360 театров со всей страны, — говорится в сообщении.

На соискание главной театральной премии России выдвинуто 550 спектаклей. Организаторы подчеркивают всеобъемлющий географический охват: в заявочной кампании участвуют все девять краев, 20 республик, 40 областей, три города федерального значения и два автономных округа.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в числе лидеров по количеству направленных заявок — Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Башкортостан, Татарстан и Якутия, а также Омская, Пензенская и Свердловская области.

— Всего на награду претендуют театры из 141 города, — подчеркивают организаторы премии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также были определены писатели, по произведениям которых было подано наибольшее количество заявок. Безоговорочным лидером стал Александр Пушкин. В число наиболее популярных авторов также вошли Антон Чехов, Федор Достоевский и Николай Гоголь. Среди спектаклей, посвященных Великой Победе, на первом месте по числу постановок — книги Бориса Васильева.

Лауреаты сезона-2024/2025 будут определяться в пяти основных конкурсах: спектакли драматического театра, театров оперы, оперетты/мюзикла, балета и театров кукол. При этом драматический конкурс предусматривает сразу две номинации: «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Малая форма». В конкурсе балетных постановок будут определены три лауреата: в номинациях «Спектакль-лауреат. Классический балет», «Спектакль-лауреат. Современный балет» и «Спектакль-лауреат. Современный танец». В остальных трех конкурсах — по одной номинации.

Традиционно будут вручены и специальные премии «Золотой маски». Прием заявок на участие в престижной театральной премии завершится 31 июля.

В 2025 году театральная премия «Золотая маска» впервые вручалась в Казани. Подробнее — в материале.

Рената Валеева