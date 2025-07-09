Судью матча «Торпедо» — «КАМАЗ» задержала полиция

По данным следствия, арбитр сознательно допустил ошибку в пользу московской команды

Фото: Динар Фатыхов

Судья Богдан Головко задержан полицией по делу о возможных договорных матчах с участием московского «Торпедо». Об этом сообщает РБК.

По данным источника, следствие считает, что арбитр сознательно ошибся в пользу «Торпедо» в матче против «КАМАЗа» в 34-м туре Первой лиги. Встреча стала заключительной для команд в сезоне и имела решающее значение для московского клуба. Для выхода в Премьер-лигу «Торпедо» хватало ничьи. В итоге матч закончился ничейным счетом, при этом «КАМАЗ» ошибочно не получил право пробить пенальти.

Судье Головко грозит до семи лет лишения свободы, сообщают источники. Данное задержание может стать одним из поводов для пересмотра результатов прошедшего чемпионата Первой лиги.

В ближайшее время КДК РФС примет решение в отношении «Торпедо». Ранее по делу о возможных договорных матчах задержали двух высокопоставленных руководителей клуба. Есть вероятность, что команду снимут из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон.

В предстоящем Кубке России «Торпедо» попало в одну группу с казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом».

Зульфат Шафигуллин