Подростки в 2025 году купили более 35 тыс. нон-фикшен книг о деньгах, сексе и самооценке

Эксперты выделили пять главных тем, которые чаще всего выбирают подростки

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» изучила продажи нон-фикшен литературы для подростков от 14 до 20 лет за первую половину 2025 года. Всего было продано более 35 тыс. экземпляров. Эксперты выделили пять главных тем, которые чаще всего выбирают подростки. Анализ строился на топ-50 самых популярных нон-фикшен книг среди молодежной аудитории.

Первой темой оказалась финансовая грамотность. Подростки ищут информацию о деньгах, как их зарабатывать, тратить и копить. Лидируют книги Джеймса Маккены «Твой первый миллион», а также два издания Ирины Чесновой — о самооценке и базовых финансовых навыках. Вторая по популярности тема — учеба и стресс, связанный со школой. Подростки читают книги, которые помогают справляться с тревогой и разочарованием от неудач. В списке лидеров — работы Людмилы Петрановской «Что делать, если с учебой или друзьями что-то идет не так?» и «Что делать, если в школе что-то идет не так?», а также книга Никиты Карпова «Как перестать мучаться из-за учебы».

Третья тенденция — интерес к половому воспитанию. Читатели выбирают книги про секс, отношения и личные границы. Самыми востребованными стали «Давай поговорим про ЭТО» Роби Харрис, «Детям об этом» Морфе Хосе Диаса, «Вопросы о сексе» Лары Кастро-Граньен, «Окей, ты взрослеешь» Виктории Шиманской и Александры Чканиковой, а также «Любовь, дружба и принцип согласия» Лии Агирре и Джеральдин О’Салливан. Четвертая тема — общение. Подростки читают о том, как строить отношения со сверстниками и вести себя в коллективе. Лидеры продаж — «Я подросток. Краткий курс выживания» Лии Шаровой, «Кто ты среди одноклассников?» Аллы Озорниной и «Давай дружить» Джеймса Джей Криста.

Пятая категория — книги о внутреннем состоянии. Здесь речь идет о самопознании, эмоциях и поиске гармонии. Чаще других покупали «Я так взрослею», «Я подросток: развитие внутренней силы» и «Твоя тайная сила» Лии Шаровой, «Личные границы и эмоции» Ольги Бочковой, а также «Подростки, как рушится и рождается личность» Елены Журек и Светланы Огневой.

Представители сети отмечают, что последние две категории часто идут вместе. Подростки одновременно ищут способы понять себя и научиться общаться с другими.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова