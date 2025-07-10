Татарстанские «Талисман» и «Чулпан» вошли в ренкинг ЦБ по жалобам на ОСАГО

Ранее ЦБ включил Татарстан в число регионов, где уровень «недобросовестных действий» с ОСАГО близок к красной зоне

Фото: Динар Фатыхов

Две страховые компании из Татарстана «Талисман» и «Чулпан» вошли в ренкинг ЦБ по количеству жалоб на оказание услуг по оформлению ОСАГО в 2024 году. Список опубликовали на сайте Банка России.

Первое место в числе страховых организаций с клиентской базой менее 2 млн человек по числу жалоб заняла компания «Талисман». Индикатор потребительского риска, который рассчитывается по числу полученных жалоб на каждые 10 тыс. заключенных договоров, составил 740,74074.

На тринадцатой строчке — организация «Чулпан» с индикатором 0,17057.

Ранее Центробанк включил Татарстан в число регионов, в которых уровень «недобросовестных действий» с ОСАГО приблизился к красной зоне.



В отчете отмечалось, что ухудшение ситуации в первую очередь произошло за счет повышенных значений индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков, сообщается в документе. Мониторинг провели по данным с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.



Дарья Сайфиева