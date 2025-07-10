В России льготную ипотеку хотят выдавать в регионе регистрации заемщика

Инициатива должна снизить число случаев, когда жилье по льготной ипотеке покупают для сдачи в аренду

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов России поддерживает инициативу о выдаче семейной ипотеки на покупку или строительство жилья только в том регионе, где зарегистрирован заемщик, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее с таким предложением выступила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Иван Чебесков отметил, что эта инициатива будет рассмотрена, так как квартиры для последующей сдачи в аренду чаще всего как раз покупают жители из других регионов.

— В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по льготной ипотеке для работников айти-сферы выдали 4 тыс. кредитов на 36 млрд рублей.

Дарья Сайфиева