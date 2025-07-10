В России льготную ипотеку хотят выдавать в регионе регистрации заемщика
Инициатива должна снизить число случаев, когда жилье по льготной ипотеке покупают для сдачи в аренду
Министерство финансов России поддерживает инициативу о выдаче семейной ипотеки на покупку или строительство жилья только в том регионе, где зарегистрирован заемщик, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее с таким предложением выступила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Иван Чебесков отметил, что эта инициатива будет рассмотрена, так как квартиры для последующей сдачи в аренду чаще всего как раз покупают жители из других регионов.
— В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно, — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане по льготной ипотеке для работников айти-сферы выдали 4 тыс. кредитов на 36 млрд рублей.
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