На матче за Суперкубок России в Казани ожидается около 40 тысяч болельщиков

Фото: Динар Фатыхов

Порядка 40 тысяч болельщиков ожидается на матче за Суперкубок России по футболу в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— «Краснодар» и ЦСКА должны показать отличный футбол. Тем более уже накануне начала нового сезона РПЛ. Мы надеемся, что будет зрелищно, но это уже зависит от команд. Что касается «околофутбола», то уже здесь мы с РФС постараемся все сделать на самом высоком уровне. Ожидаем аншлаг — порядка 40 тысяч зрителей посетят «Ак Барс Арену», — сказал Леонов в эфире «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани 12 июля в 18.00 по московскому времени. За титул в столице Татарстана сразятся чемпион Премьер-лиги «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА.

Два года назад матч за Суперкубок России также проводился в Казани: «Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА.

Зульфат Шафигуллин