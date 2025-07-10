Transfermarkt: «Рубин» получил €500 тыс за трансфер Ашурматова в Иран

Стал известен размер компенсации «Рубину» за переход Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Информацию опубликовал авторитетный портал Transfermarkt.

По данным издания, «Рубин» заработал €500 тысяч на трансфере Ашурматова в «Эстегляль». Защитник сборной Узбекистана подписал с иранским клубом двухлетний контракт. Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в €600 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ашурматов выступал за «Рубин» с января 2023 года. За казанцев защитник провел 45 матчей, в которых забил три гола.

В ближайшее время «Рубин» должен объявить о трансфере игрока сборной Гондураса Денила Мальдонадо.

Зульфат Шафигуллин