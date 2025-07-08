«Рубин» подпишет футболиста сборной Гондураса по итогам медосмотра
Защитник «Университати» и сборной Гондураса Дениль Мальдонадо близок к переходу в «Рубин». Казанский клуб подпишет контракт после медосмотра игрока, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, «Рубин» планирует дать четырехлетний контракт Мальдонадо. Сумма трансфера из румынской «Университати» оценивается в около €1 млн.
Мальдонадо пройдет медосмотр на текущей неделе.
Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов уже подтвердил возможный трансфер защитника сборной Гондураса. Мальдонадо может стать первым летним новичком казанской команды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».