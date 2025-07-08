Новости спорта

15:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» подпишет футболиста сборной Гондураса по итогам медосмотра

11:07, 08.07.2025

Защитник «Университати» и сборной Гондураса Дениль Мальдонадо близок к переходу в «Рубин». Казанский клуб подпишет контракт после медосмотра игрока, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Рубин» планирует дать четырехлетний контракт Мальдонадо. Сумма трансфера из румынской «Университати» оценивается в около €1 млн.

Мальдонадо пройдет медосмотр на текущей неделе.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов уже подтвердил возможный трансфер защитника сборной Гондураса. Мальдонадо может стать первым летним новичком казанской команды.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также