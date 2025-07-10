«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырех хоккеистов

«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырех хоккеистов. Об этом сообщили в пресс-службе альметьевского клуба.

По итогам сделки «Ак Барс» получил права на нападающих Айдара Назмутдинова и Андрея Шолгина. В обратном направлении отправились защитник Адель Курбанов и нападающий Вениамин Агеев.

Ожидается, что Назмутдинов и Шолгин будут заявлены за «Барс», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). При этом «Нефтяник» и «Барс» входят в клубную систему казанского «Ак Барса».



Назмутдинов в прошедшем сезоне провел в «регулярке» ВХЛ 28 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В плей-офф турнира нападающий не набрал результативных баллов в пяти играх. Шолгин в 10 матчах «регулярки» отметился 3 (2+1) очками.

Ранее «Ак Барс» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами.

Зульфат Шафигуллин