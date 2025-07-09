Новости спорта

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Три хоккеиста заключили пробные контракты с «Ак Барсом»

12:03, 09.07.2025
Три хоккеиста заключили пробные контракты с «Ак Барсом»
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Пробные контракты с «Ак Барсом» подписали вратарь Семен Протонин, защитник Мефодий Гареев и нападающий Дмитрий Климов. Все трое проведут предсезонный сбор в «Ирбисе», входящем в клубную систему «барсов».

В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков. Казанскую команду летом усилили защитник Уайатт Калинюк, а также форварды Михаил Фисенко и Брэндон Биро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также