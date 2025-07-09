Три хоккеиста заключили пробные контракты с «Ак Барсом»
«Ак Барс» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Пробные контракты с «Ак Барсом» подписали вратарь Семен Протонин, защитник Мефодий Гареев и нападающий Дмитрий Климов. Все трое проведут предсезонный сбор в «Ирбисе», входящем в клубную систему «барсов».
В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков. Казанскую команду летом усилили защитник Уайатт Калинюк, а также форварды Михаил Фисенко и Брэндон Биро.
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