Директор МХАТ им. Горького Кехман задолжал банкам почти 18 млрд рублей

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман имеет долг по кредитам на сумму 17,8 млрд рублей. Об этом стало известно после того, как 9 июля с ним проводились следственные действия в связи с уголовным делом о растрате при реконструкции театральной сцены, пишет ТАСС.

По информации правоохранительных органов, в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитам, а два — по другим исполнительным делам.

В среду в МХАТ прошли обыски, связанные с расследованием. Кехман был доставлен в Следком России, где продолжаются следственные действия.

Анастасия Фартыгина