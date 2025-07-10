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Директор МХАТ им. Горького Кехман задолжал банкам почти 18 млрд рублей

09:14, 10.07.2025
Директор МХАТ им. Горького Кехман задолжал банкам почти 18 млрд рублей
Фото: взято с telegram-канала Михайловского театра

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман имеет долг по кредитам на сумму 17,8 млрд рублей. Об этом стало известно после того, как 9 июля с ним проводились следственные действия в связи с уголовным делом о растрате при реконструкции театральной сцены, пишет ТАСС.

По информации правоохранительных органов, в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитам, а два — по другим исполнительным делам.

В среду в МХАТ прошли обыски, связанные с расследованием. Кехман был доставлен в Следком России, где продолжаются следственные действия.

Анастасия Фартыгина

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