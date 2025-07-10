Татарстан вошел в число лидеров по спросу на посуточную аренду жилья

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В июне 2025 года спрос на посуточную аренду загородных домов в Ростовской области увеличился на 119% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные «Авито Путешествия».

Ростовская область заняла пятое место в России по количеству бронирований, составив 3% от общего числа. Одновременно с увеличением спроса наблюдается и рост предложения: количество доступных квартир увеличилось на 32%, а загородных домов — на 36%. Средняя цена за ночь составляет 3200 рублей для квартир и 6200 рублей для загородных домов.

В Татарстане наблюдается рост спроса на посуточную аренду жилья: в июне 2025 года количество бронирований увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по России спрос на краткосрочную аренду жилья вырос на 35%, а в сегменте загородных домов этот показатель увеличился в 2,1 раза. Татарстан вошел в число популярных регионов, заняв шестое место по количеству бронирований.



Напомним, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани вырос на 2% год к году.



Анастасия Фартыгина