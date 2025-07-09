ХАМАС заявил о готовности освободить 10 заложников в ходе переговоров по Газе

Палестинское движение ХАМАС объявило о своем согласии освободить десять заложников в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, пишет РИА «Новости».

— В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных, — цитирует заявление ХАМАС.

Движение также подчеркнуло, что ключевыми пунктами, по которым сейчас ведутся переговоры, являются обеспечение бесперебойного потока гуманитарной помощи в сектор, полный вывод израильских войск с территории Газы, а также получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

29 мая сообщалось о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем о 60-дневном прекращении огня в Газе.

Рената Валеева