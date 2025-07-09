Первая ракетка России Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона. Об этом пишет РИА «Новости».

В четвертьфинальном матче первая ракетка России, выступающая под седьмым номером посева, уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут.

Это был дебютный четвертьфинал Уимблдона для Андреевой. Для Бенчич этот выход в полуфинал стал первым в ее карьере на турнирах Большого шлема на травяном покрытии. Она стала второй швейцаркой после Мартины Хингис, которой удалось достичь полуфинала турниров Большого шлема на двух разных покрытиях.

Статистика матча:

Бенчич: 1 эйс, 2 двойные ошибки, 24 невынужденные ошибки, 20 активно выигранных мячей, 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Андреева: 6 эйсов, 4 двойные ошибки, 37 невынужденных ошибок, 35 активно выигранных мячей, 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Ранее теннисистки ни разу не встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале Белинда Бенчич встретится с восьмой ракеткой турнира, полькой Игой Швёнтек.

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова и ее бельгийская партнерша Элизе Мертенс пробились в четвертьфинал Уимблдонского турнира в женском парном разряде.

Рената Валеева