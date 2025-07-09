Росфинмониторинг внес журналистку Соколовскую* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинскую журналистку Янину Соколовскую*. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Кроме того, в тот же список 9 июля был включен блогер Арег Щепихин*, ранее опубликовавший видеоролики с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности.

Напомним, что 23 января суд заочно приговорил Соколовскую* к 7,5 года колонии по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Журналистку также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

По данным следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская* публиковала в своем телеграм-канале посты, содержащие ложную информацию о действиях Российской армии в ходе СВО на Украине. СКР возбудил уголовное дело в отношении журналистки в июле 2023 года. 29 июля 2024 года Соколовскую* объявили в международный розыск после ее отъезда в Эстонию.

Янина Соколовская*, родившаяся в 1971 году на Украине, ранее работала корреспондентом в украинских филиалах изданий «Известия» и «Коммерсантъ», писала материалы для РИА «Новости Украина» и участвовала в общественно-политических программах на телеканале «Россия». После начала специальной военной операции она покинула Россию.

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Рената Валеева