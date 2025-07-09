В России появится «Цифровой профиль иностранного гражданина» к 30 июня 2026 года

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МВД должно создать электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» к 30 июня 2026 года. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, определяющим требования к ресурсу и его содержанию.

— Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина», содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации, — говорится в указе на портале правовых актов.

Согласно документу, основной задачей «Цифрового профиля иностранного гражданина» является формирование полной, достоверной и актуальной информации, необходимой для оценки миграционной ситуации в стране и определения необходимых мер.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение госпошлин для автовладельцев и мигрантов.

Рената Валеева