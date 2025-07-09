В Роспотребнадзоре оценили угрозу лиссавируса австралийских летучих мышей
Роспотребнадзор официально заявил об отсутствии угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории России. Об этом пишет РИА «Новости».
Угроза возникновения и распространения данного вируса отсутствует, так как лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека к человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии.
Поводом для беспокойства в мировом информационном пространстве стало недавнее происшествие в штате Новый Южный Уэльс, где несколько месяцев назад от укуса зараженной летучей мыши скончался мужчина. После развития тяжелой симптоматики пациент умер в больнице штата. Стоит отметить, что это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии с 1996 года, что свидетельствует о его крайне низкой частоте.
В Роспотребнадзоре уточнили, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Он поражает центральную нервную систему и передается исключительно через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После развития симптомов заболевания лечение, как правило, бессильно.
Единственной эффективной профилактикой заражения является немедленное введение антирабического иммуноглобулина и вакцины против бешенства.
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