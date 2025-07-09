Роспотребнадзор: вспышка сибирской язвы в Казахстане не представляет угрозы для России

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане и исключает угрозу ее эпидемического распространения на территорию России. Об этом пишет РИА «Новости».

Вспышка заболевания была зафиксирована в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Казахстана. Там был введен карантин после того, как сибирская язва была выявлена у 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев заболевания среди населения. Заражение людей произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса.



В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит преимущественно профессиональный или профессионально-бытовой характер. В группу высокого риска заражения входят сельскохозяйственные рабочие, сотрудники животноводческих ферм, ветеринарные специалисты, а также частные лица, занимающиеся разведением и переработкой сельскохозяйственных животных, особенно при вынужденном убое и разделке туш, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.

— Сибирская язва имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность, — уточнили в ведомстве, добавив, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Ранее информация о язве появлялась из Таиланда.

Рената Валеева