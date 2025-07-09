Россия разработает масштабную программу сохранения культурного наследия до 2045 года

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Правительство России разрабатывает амбициозную долгосрочную программу сохранения ОКН народов страны на период с 2025 по 2045 год. В связи с этим Комитету Татарстана по охране ОКН совместно с органами местного самоуправления предстоит обновить собственную местную подпрограмму на этот же период. Об этом заявил руководитель республиканского ведомства Иван Гущин.

Новая федеральная программа, разработка которой ведется по прямому поручению президента России Владимира Путина, будет содержать четкие критерии значимости ОКН, целевые показатели, перечень конкретных мероприятий, источники финансирования и механизм реализации.

— К показателям программы будут отнесены доля объектов, включенных в реестр, находящихся в удовлетворительном состоянии, приведение к 2030 году в удовлетворительное состояние объектов, в том числе при участии «Дом.РФ», вовлечение объектов в хозяйственный оборот, уровень удовлетворенности граждан результативностью проводимой работы по сохранению наследия, количество утвержденных градостроительных регламентов, границ территорий исторических поселений, — подчеркнул руководитель ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание будет уделено привлечению частных инвестиций в сохранение ОКН. Иван Гущин отметил, что одним из действенных дополнительных экономических стимулов для инвесторов является продажа ОКН в неудовлетворительном состоянии за символический 1 рубль. В Татарстане этот механизм уже активно используется: с 2023 по 2025 год в Казани, Чистополе и Елабуге по льготной цене было реализовано 18 исторических зданий.

Федеральная программа предусматривает масштабные мероприятия на ближайшие годы. Так, до 1 июня 2026 года Минкульт должен провести инвентаризацию ОКН, включенных в госреестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также подготовить 3 тыс. специалистов в области сохранения ОКН. Кроме того, в течение пяти лет должны быть утверждены границы территорий, предметы охраны и градостроительные регламенты в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений.

Татарстан включится в реализацию этих задач. В перечень исторических поселений регионального значения входят Казань, Билярск, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Свияжск и Тетюши. Елабуга и Чистополь имеют статус исторических поселений федерального значения.

В единый государственный реестр ОКН народов РФ на территории республики входят 446 объектов федерального значения, 1,1 тыс. объектов регионального и 369 — местного значения. Также на территории Татарстана расположено 3 502 выявленных ОКН, из которых 617 — объекты архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты и 2 885 — объекты археологии. В настоящее время установлены зоны охраны в отношении 1 088 из 1 915 ОКН единого госреестра, что составляет 78,1%. До конца текущего года запланировано утверждение еще 19 зон охраны, что доведет этот показатель до 79,5%.

Рената Валеева