Россия может принять до миллиона трудовых мигрантов из Индии до конца 2025 года

Фото: Екатерина Петрова

Порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию до конца 2025 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).

Ранее местные СМИ Свердловской области уже сообщали о планах региона решать вопрос нехватки квалифицированных специалистов за счет привлечения индийских мигрантов.

Вопрос о трудовой миграции обсуждался с президентом УТПП Андреем Бесединым. Он напомнил о встрече, состоявшейся в Уральской ТПП в феврале 2025 года, в которой принял участие заместитель посла Индии в России Никхилеш Гири.



Беседин положительно оценил эту инициативу, отметив, что это «хорошая история», поскольку российские предприятия сталкиваются с дефицитом кадров и постоянно наращивают объемы производства.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин для автовладельцев и мигрантов.

Рената Валеева