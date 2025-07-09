Казанский пенсионер лишился 4,6 млн рублей, поверив лжесотрудникам спецслужб
В Казани 76-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем выманили у него крупную сумму денег — 4,6 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности России, сообщили в МВД.
Пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на протяжении нескольких дней ему звонили незнакомцы, которые, представляясь сотрудниками службы безопасности России, сообщали об угрозе несанкционированного снятия средств с его счетов. Для предотвращения потери финансов пенсионеру было предложено передать свои накопления «надежным людям».
В настоящее время установлено, что звонки поступали с четырех абонентских номеров, зарегистрированных на территории Татарстана и Новосибирской области.
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
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