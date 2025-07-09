Украина объявила в розыск Набиуллину и Кравцова
СБУ и МВД страны объявили в розыск главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова. Информация об этом появилась в базе данных украинских ведомств, пишет РБК.
Обоим чиновникам инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Согласно данным МВД Украины, глава Центробанка Эльвира Набиуллина находится в розыске с января 2023 года. Министр просвещения Сергей Кравцов, по информации того же ведомства, был объявлен в розыск в апреле 2025 года по аналогичной статье.
Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов числится в розыске и по базе данных Службы безопасности Украины. Ему предъявлены обвинения, в частности, за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Помимо включения в базы розыска украинских правоохранительных органов, оба российских чиновника также внесены в черные списки украинского сайта «Миротворец»*.
Справка
* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».