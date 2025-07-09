В Татарстане из-за ремонта путей меняется расписание 11 пригородных поездов
Министерство транспорта Татарстана сообщило об изменении расписания 11 пригородных поездов. Корректировки вводятся в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Бирюли — Куркачи и будут действовать в период с 9 по 31 июля по отдельным дням.
Разница с действующим графиком движения составит от двух минут до одного часа. 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 июля скорректируют расписание поездов:
- № 6410 Казань — Арск;
- № 6925 Кизнер — Казань.
10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля изменения затронут следующие составы:
- № 6924 Казань — Кизнер;
- № 6934 Кизнер — Ижевск;
- № 6469 Арск — Албаба;
- № 6402 Казань — Бирюли;
- № 6405 Арск — Казань;
- № 6421 Сосновка — Казань;
- № 6423 Кизнер — Казань;
- № 6474 Волжск — Арск.
Также 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля поезд № 6403 Арск — Казань будет следовать по укороченному маршруту сообщением Бирюли — Казань. От станции Бирюли этот поезд отправится в 06.01, прибытие в Казань запланировано на 07.24.
В Татарстане оплатить проезд в электричке теперь можно по геолокации пассажира через мобильное приложение «ПроТранспорт+».
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