В Татарстане из-за ремонта путей меняется расписание 11 пригородных поездов

Фото: Артем Дергунов

Министерство транспорта Татарстана сообщило об изменении расписания 11 пригородных поездов. Корректировки вводятся в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Бирюли — Куркачи и будут действовать в период с 9 по 31 июля по отдельным дням.

Разница с действующим графиком движения составит от двух минут до одного часа. 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 июля скорректируют расписание поездов:

№ 6410 Казань — Арск;

№ 6925 Кизнер — Казань.

10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля изменения затронут следующие составы:

№ 6924 Казань — Кизнер;

№ 6934 Кизнер — Ижевск;

№ 6469 Арск — Албаба;

№ 6402 Казань — Бирюли;

№ 6405 Арск — Казань;

№ 6421 Сосновка — Казань;

№ 6423 Кизнер — Казань;

№ 6474 Волжск — Арск.

Также 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля поезд № 6403 Арск — Казань будет следовать по укороченному маршруту сообщением Бирюли — Казань. От станции Бирюли этот поезд отправится в 06.01, прибытие в Казань запланировано на 07.24.

В Татарстане оплатить проезд в электричке теперь можно по геолокации пассажира через мобильное приложение «ПроТранспорт+».

Рената Валеева