Ввоз продукции Apple в Россию могут запретить

В Госдуме не исключают запрет на параллельный импорт техники Apple и других брендов

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

В России могут запретить импорт техники Apple и других иностранных брендов при несоблюдении российского законодательства, заявил зампред Кoмитета ГД пo инфoрмационной пoлитике, инфoрмационным технoлогиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Об этом сообщает «Дума ТВ».

— Таким компаниям доступ на российский рынок будет закрыт. И нашим гражданам, которые хотят их технику покупать, придется делать это только в третьих странах. Для остальных брендов рынок будет открыт, они смогут получать большие доходы, — отметил депутат.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий зарубежных производителей техники не препятствовать установке российского приложения RuStore на свои устройства.

Apple 8 июля официально объявила о назначении Сабиха Хана на должность операционного директора (COO). Он сменит Джеффа Уильямса и приступит к новым обязанностям позднее в июле.



Дарья Сайфиева