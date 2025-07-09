В Казани улицы Адоратского и 2-ю Кадышевскую соединят дорогой

Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется построить дорогу на участке от дома № 50а на Адоратского до улицы 2-й Кадышевской. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

После обследования участка в 0,6 га не было обнаружено никаких объектов, требующих охраны и представляющих историческую ценность. На части территории, где запланировано строительство, расположены озеро, овраг, деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что на территории в границах ул. Минской, проспекта Победы и Вознесенского тракта в Казани появится новый жилой комплекс.



Дарья Сайфиева