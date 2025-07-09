На Вознесенском тракте планируют построить новый ЖК из двух многоэтажек

Две многоэтажные высотки смогут вместить свыше 2 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Между территориями по ул. Минская, проспекта Победы и Вознесенского тракта в Казани появится новый жилой комплекс. Планируется строительство двух 29-этажных многоквартирных домов. Проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Строительство планируется на двух участках общей площадью 3,3 га (1,02 и 2,28 га соответственно). Жилая застройка рассчитана на проживание более 2 тыс. человек.

Также на территории разместят школы, поликлиники и два детских сада на 125 и 50 мест.

Чертеж проекта планировки в проекте постановления исполкома Казани. взято из проекта постановления исполкома Казани

Проектирование начнут в этом году, а проведение строительства запланировано на 2030 год.

Второй этап Вознесенского тракта в Казани открыли 10 марта 2025 года. За это время по нему проехало 1,16 млн автомобилей, что составляет более 12,3 тыс. машин в день.

Движение по этому участку дороги было запущено 26 декабря 2024 года. Общая стоимость проекта составила 27 млрд рублей.

Дарья Сайфиева