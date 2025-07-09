В августе у жителей Татарстана будет короткий рабочий день

29 августа рабочий день татарстанцев сократят на один час

Фото: Артем Дергунов

В августе жителей Татарстана ждет сокращенный рабочий день. Это связано с празднованием Дня республики.

Праздник отмечается 30 августа. В связи с этим 29 августа рабочий день татарстанцев сократят на один час.



Однако из-за того, что День республики выпадает на субботу, у жителей региона не будет дополнительного выходного дня, так как для региональных праздников перенос выходного дня на будни не предусмотрен.

Всего в августе у жителей Татарстана будет 21 рабочий день и 10 выходных дней.

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и рабочих дней на 2026 год. Зимой россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Дарья Сайфиева