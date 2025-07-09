В Татарстане стартовал рейд «Дорожный пристав»: автомобили должников арестовывают на месте

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начались рейды «Дорожный пристав», в рамках которых сотрудники ГУФССП и Госавтоинспекции проверяют автомобили на наличие долгов. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.

Первый случай произошел в Казани, где был остановлен Ford Fusion. Владелица автомобиля задолжала 359 тыс. рублей, из которых 91 тыс. — штрафы ГИБДД, а 268 тыс. — исполнительский сбор. Мужчина, управлявший машиной, подтвердил наличие долга, но сообщил, что погасить его не может. В итоге автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, ей придется оплатить весь долг, а также расходы на эвакуацию и хранение. Если этого не сделать, Ford Fusion будет продан с торгов.

Во втором случае водитель Toyota Land Cruiser также оказался должником, но сумел погасить свою задолженность в размере 132 тыс. рублей по штрафам ГИБДД прямо на месте и избежал изъятия автомобиля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У должников есть два варианта: либо погасить долг на месте, либо предоставить документ об оплате. Если долг не будет погашен, пристав арестует имущество, включая автомобиль.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, значительно ужесточающий ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Максимальный размер штрафа за такое нарушение теперь может достигать 10 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина