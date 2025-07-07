В России увеличат штраф за отказ остановиться по требованию полиции

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Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно ужесточающий ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Максимальный размер штрафа за такое нарушение теперь может достигать 10 тысяч рублей.

Размер штрафа за невыполнение требования об остановке увеличивается в несколько раз. Если ранее сумма штрафа составляла от 500 до 800 рублей, то после вступления закона в силу она будет варьироваться от 7 000 до 10 000 рублей.

Данное требование касается не только сотрудников полиции, но и должностных лиц таможенных органов, а также должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

Помимо увеличения базового штрафа, документ вводит более суровое наказание за повторное совершение данного нарушения. В случае повторного отказа от остановки водителя ждет лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере десяти тысяч рублей.

Отказ от остановки транспортного средства в пункте транспортного контроля теперь будет грозить собственнику грузовика штрафом в размере 600 тысяч рублей.

В Альметьевске автоинспекторы оштрафовали кроссового мотоциклиста, попытавшегося скрыться от полиции, на сумму более 20 тыс. рублей.

Рената Валеева