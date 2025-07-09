«Пари НН» начнет сезон РПЛ в Казани домашним матчем с «Краснодаром»

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Пари НН» проведет домашний матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.

Игра против действующего чемпиона РПЛ состоится 20 июля, в 15.30 по московскому времени.

«Ак Барс Арена» выбрана резервным стадионом для «Пари НН» на сезон РПЛ. Собственная арена команды в Нижнем Новгороде закрыта на ремонт.

— Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» согласовал место проведения первого матча нового сезона в РПЛ. В связи с ремонтными работами на стадионе «Совкомбанк Арена» нижегородский клуб сыграет ряд встреч в соседних регионах, — говорится в сообщении клуба.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для нижегородских болельщиков на матч с «Краснодаром» организуют трансфер из Нижнего Новгорода и обратно.

Ожидается, что «Пари НН» не сможет играть на собственном стадионе несколько туров чемпионата. Матчи РПЛ и Кубка России команда временно проведет на резервных аренах в Казани и Саранске.

«Краснодар» прилетит в столицу Татарстана 11 июля, где 12 числа сыграет в Суперкубке России против ЦСКА. Клуб может остаться в Казани для подготовки к стартовому матчу с «Пари НН».

Зульфат Шафигуллин