В Татарстане начали мониторинг водоемов с помощью автономной платформы «Акваториум»
Новейшая платформа «Акваториум», представляющая собой буй с солнечными панелями, запущена для мониторинга водных объектов в Татарстане. Она позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения характеристик воды, измерять гидрологические и гидрофизические параметры, а также определять мутность, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.
- Специфика платформы — в ее автономности, долгой работе без обслуживания и возможности удаленной передачи данных.
Журналисты смогли ознакомиться с работой оборудования на научном судне, где специалисты продемонстрировали возможности «Акваториума» по оперативному контролю качества воды и своевременному выявлению загрязнений. Экспедиция позволит получить новые данные о состоянии экосистемы Куйбышевского водохранилища.
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