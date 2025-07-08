В Татарстане начали мониторинг водоемов с помощью автономной платформы «Акваториум»

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Новейшая платформа «Акваториум», представляющая собой буй с солнечными панелями, запущена для мониторинга водных объектов в Татарстане. Она позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения характеристик воды, измерять гидрологические и гидрофизические параметры, а также определять мутность, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Специфика платформы — в ее автономности, долгой работе без обслуживания и возможности удаленной передачи данных.

Журналисты смогли ознакомиться с работой оборудования на научном судне, где специалисты продемонстрировали возможности «Акваториума» по оперативному контролю качества воды и своевременному выявлению загрязнений. Экспедиция позволит получить новые данные о состоянии экосистемы Куйбышевского водохранилища.

предоставлено Минэкологии РТ

Анастасия Фартыгина